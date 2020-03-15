بسبب كورونا .. ميدو يهاجم أندية الدوري ويطالب اتحاد الكرة بالتدخل

طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، اتحاد كرة القدم المصري، بتوجيه تعليمات رسمية للأندية، لإلغاء المباريات الودية، خلال فترة توقف الدوري، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.









وتابع: "لا أصدق أن هناك بعض المدربين يخاطرون بحياة لاعبيهم وجهازهم الفني والإداري والطبي من اجل تجهيز الفريق!! هناك اكثر من مباراة ودية بين أندية الدوري الممتاز تم الترتيب لها خلال هذا الأسبوع".





وأضاف: "الدولة تقرر إيقاف الدوري للحفاظ على صحة الجميع، والأندية تقرر المخاطرة بصحة لاعبيهم وموظفيهم.. فكان من الأولى إذا عدم إيقاف الدوري إذا كان سيتم السماح للأندية بإقامة مباريات ودية".

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي " تويتر": :يجب توجيه تعليمات رسمية من اتحاد الكرة بإلغاء كل المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري".