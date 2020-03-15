البحرين توقف النشاط الرياضي في الصالات المغلقة للتصدى لكورونا

أوقفت وزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية النشاط الرياضي داخل الصالات المغلقة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية اللازمة.





وقررت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين بنا اليوم /الأحد/ - تعليق حضور الجماهير والمشجعين والمتابعين في جميع المباريات والمسابقات والفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية في جميع المنشآت الشبابية والرياضية بالمملكة حتى إشعار آخر .



