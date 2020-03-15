AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

400 سنتر حتى الآن.. استمرار تشميع مراكز الدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور

الأحد 15/مارس/2020 - 01:28 م
استمرار تشميع مراكز
استمرار تشميع مراكز الدروس الخصوصية في كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
قادت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، اليوم الأحد، بالتعاون مع قيادات مديرية أمن كفر الشيخ، ورؤساء مجالس المدن، حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية بمحافظة كفر الشيخ، لليوم الثاني على التوالي، بالإضافة لوجود حملات مماثلة في 13 مدينة ومركز، لغلق هذه المراكز، وذلك عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.

وحذرت وكيل الوزارة أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والمعلمين من فض الشمع حتى لا يتعرضون للحبس، موضحة أن عمليات الغلق تتم بإخراج الطلاب من هذه المراكز وغلقها وتشمعيها وإزالة اللافتات واللوحات التي تحمل أسماء المعلمين، وبعدها تتم عملية التشميع، وفي حالة وجود المركز مغلقًا يتم تشميعه، وكتابة البيانات وعنوان السناتر وأصحابها.

وقالت وكيل الوزرة ، إنها توجه رسالة لأولياء الأمور بضرورة أن يخافوا على أولادهم ، حيث أن هناك مراكز بها عدد كبير من الطلاب بعكس المدارس التي بها أعداد قليلة بالنسبة لهذه المراكز، مؤكدة أنها تطالب كل المعلمين وأصحاب مراكز الدروس الخصوصية بعدم التوجه لها لأنها سيتم تشميعها.

وأشارت كشك، إلى أنه حتى الآن، تم تشميع 400 مركز للدروس الخصوصية على مستوى المحافظة خلال يومين، موضحة أنه سيتم الإعلان النهائي عن الأعداد التي سيتم غلقها تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ .
400 سنتر حتى الآن.. استمرار تشميع مراكز الدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
400 سنتر حتى الآن.. استمرار تشميع مراكز الدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
400 سنتر حتى الآن.. استمرار تشميع مراكز الدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
400 سنتر حتى الآن.. استمرار تشميع مراكز الدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
400 سنتر حتى الآن.. استمرار تشميع مراكز الدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
400 سنتر حتى الآن.. استمرار تشميع مراكز الدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
400 سنتر حتى الآن.. استمرار تشميع مراكز الدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
400 سنتر حتى الآن.. استمرار تشميع مراكز الدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
400 سنتر حتى الآن.. استمرار تشميع مراكز الدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
400 سنتر حتى الآن.. استمرار تشميع مراكز الدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم كفر الشيخ: تفعيل مجموعات التقوية لتحسين المستوى والحد من الدروس الخصوصية

إعفاء الطلاب غير القادرين من رسوم المجموعات الدراسية بكفر الشيخ

محافظة بلا دروس خصوصية.. بدء مجموعات التقوية بالمدرسة الثانوية الزراعية في كفر الشيخ

تخصيص غرفة عمليات لتلقي بلاغات "سناتر" الدروس الخصوصية بالإسماعيلية

عقب تعليق الدراسة.. تشميع 20 مركزًا للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور

تشميع 19 مركزًا للدروس الخصوصية بمدينة سيدي سالم في كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

الأسطورة كما يجب.. رونالدو يحول جميع فنادقه لمستشفيات تعالج مرضى كورونا

شاهد.. أول تحرك من القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات لـ لقاء الخميسي أثارت الجدل

قرار بإلغاء الدوري الممتاز في هذه الحالة.. تفاصيل

ماذا قال زيدان للاعبي ريال مدريد بعد إيقاف الدوري الإسباني؟

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 3 -2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدوات الحلاقة ومفاتيحك.. تفاصيل خاصة بالرجال تعرضهم للإصابة بكورونا

أسعار سوزوكي suzuki من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

كبير وثقيل.. كم يبلغ حجم كورونا الذي أرعب العالم؟