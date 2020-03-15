400 سنتر حتى الآن.. استمرار تشميع مراكز الدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور

قادت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، اليوم الأحد، بالتعاون مع قيادات مديرية أمن كفر الشيخ، ورؤساء مجالس المدن، حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية بمحافظة كفر الشيخ، لليوم الثاني على التوالي، بالإضافة لوجود حملات مماثلة في 13 مدينة ومركز، لغلق هذه المراكز، وذلك عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.





وحذرت وكيل الوزارة أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والمعلمين من فض الشمع حتى لا يتعرضون للحبس، موضحة أن عمليات الغلق تتم بإخراج الطلاب من هذه المراكز وغلقها وتشمعيها وإزالة اللافتات واللوحات التي تحمل أسماء المعلمين، وبعدها تتم عملية التشميع، وفي حالة وجود المركز مغلقًا يتم تشميعه، وكتابة البيانات وعنوان السناتر وأصحابها.





وقالت وكيل الوزرة ، إنها توجه رسالة لأولياء الأمور بضرورة أن يخافوا على أولادهم ، حيث أن هناك مراكز بها عدد كبير من الطلاب بعكس المدارس التي بها أعداد قليلة بالنسبة لهذه المراكز، مؤكدة أنها تطالب كل المعلمين وأصحاب مراكز الدروس الخصوصية بعدم التوجه لها لأنها سيتم تشميعها.



