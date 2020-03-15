‎مكرم محمد أحمد: هناك حاجة لمنصب وزير الإعلام والمجلس الأعلى داعم له

قال الكاتب مكرم محمد أحمد. رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن "هناك حاجة حقيقية لمنصب وزير الإعلام، ونحن في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نساند الوزير، ونعمل دائما من أجل حرية الإعلام وتقدمه، ونرفض المساس بحرية الرأي والتعبير".





وأشار مكرم، خلال لقائه مع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بمقر الوزارة صباح اليوم، بحضور أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن "المجلس والوزارة سيعملان سويًا من أجل تقديم صورة أفضل للإعلام المصري".





وأضاف ان التناغم هو هدفنا وسنكون خير معين لوزير الدولة للإعلام بأسس وقواعد مهنية".





بدوره قال الدكتور عبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس إن "المشهد الإعلامي المصري به قدر كبير من المشاكل، وصورة مصر في الغرب سيئة، لذلك من المهم وجود مؤسسات إعلامية لتنظيم المشهد الإعلامي"، مشددًا على أهمية الإسراع في إصدار قانون حرية إتاحة المعلومات".



