إقبال محدود على لجان انتخابات المحامين في الوادي الجديد

شهدت لجنتا انتخابات نقابة المحامين بمركزي الخارجة والداخلة في الوادي الجديد، اليوم الأحد، إقبالًا ملحوظًا من جانب المحامين المقيدين بجداول النقابة؛ لانتخاب مجلس النقابة العامة ونقيب المحامين العام.

وقال محمد بشير، المحامي ونقيب محامين الوادي الجديد، إن الانتخابات أجريت بمقر النقابة الفرعية للمحامين في الخارجة، ومقر النقابة بمحكمة الداخلة تحت إشراف قضائي.

وأوضح أنه تم توافد المحامون للتصويت منذ فتح باب اللجان في 9 صباحًا، ويستمر التصويت حتى 5 مساءً، حيث تضم المحافظة 338 محاميا مقيدا بجداول النقابة، مشيرا إلى أنه تم توفير كل سبل الراحة للمحامين، لضمان سير الانتخابات دون عوائق بداية من التصويت حتى انتهاء الفرز.

ولفت الي ان الاقبال كان محدود منذ بداية فتح اللجان الانتخابيه وحتي نهاية غلق ابواب اللجان.

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