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حوادث

الأجهزة الأمنية بالبحيرة تغلق مراكز الدروس الخصوصية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .. صور

الأحد 15/مارس/2020 - 06:28 م
الأجهزة الأمنية بالبحيرة
الأجهزة الأمنية بالبحيرة تغلق سناتر الدروس
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جمالات الدمنهوري
أغلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة مجموعة من المراكز التعليمية خلال حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، تفعيلا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمواجهة التجمعات في مراكز الدروس الخصوصية، والتزم البعض الآخر بتنفيذ القرار  كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب 


وشهدت مدينتى دمنهور وايتاى البارود التزام غالبية مراكز الدروس الخصوصية بالقرار، وأغلقت أبوابها بعد إخطار الطلاب بتعليق العمل لمدة أسبوعين، كما لجأ البعض إلى استخدام جروبات مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع الطلاب 


وتواصل الأجهزة الرقابية بمحافظة البحيرة حملاتها المرورية لغلق مراكز الدروس الخصوصية للقضاء على هذه الظاهرة التى استنزفت أموال أولياء الأمور وتعتبر أحد الأسباب لارتفاع ظاهرة الغياب الجماعى بالمدارس وحرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والطالبات من التجمعات للوقاية من فيروس "كورونا".


وأكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة على التنسيق بين المحافظة وفرع هيئة الرقابة الإدارية والوحدات المحلية والعربية والتعليم والضرائب والرقابة والمتابعة بالوحدات المحلية لغلق كافة مراكز الدروس الخصوصية وتشميعها .


وكانت حملات الرقابة الإدارية والأجهزة المعاونة معها قد داهمت عددا من مراكز الدروس الخصوصية الشهيرة بمدينة دمنهور،ابوحمص،ايتاى البارود ،الدلنجات،وحوش عيسى أسفرت عن ٣٠ سنتر للدروس الخصوصية وتشميعها وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية بالبحيرة تغلق مراكز الدروس الخصوصية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .. صور
الأجهزة الأمنية بالبحيرة تغلق مراكز الدروس الخصوصية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .. صور
الأجهزة الأمنية بالبحيرة تغلق مراكز الدروس الخصوصية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .. صور
الأجهزة الأمنية بالبحيرة تغلق مراكز الدروس الخصوصية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .. صور
الأجهزة الأمنية بالبحيرة تغلق مراكز الدروس الخصوصية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .. صور
الأجهزة الأمنية بالبحيرة تغلق مراكز الدروس الخصوصية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .. صور
الأجهزة الأمنية بالبحيرة تغلق مراكز الدروس الخصوصية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .. صور
الأجهزة الأمنية بالبحيرة تغلق مراكز الدروس الخصوصية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .. صور
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