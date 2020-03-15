الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة أمام البيت الأبيض لدعم حق مصر في مياه النيل



نظم أبناء الجالية المصرية بأمريكا وقفة احتجاجية دعما لحق مصر في مياه النيل، والتي يعلنون فيها رسالتهم للإدارة الأمريكية والعالم حق مصر التاريخي في مياه النيل.



وقالت د.إيمان وهمان إننا متضامنون مع شعبنا ومع حقنا في مياه النيل.. وقفة اليوم بداية، وكل بداية دائما تكون أفضل.



فيما أصر محمود طلبة مصري مقيم بالولايات المتحدة أن يحضر الوقفة مما جعله يقوج سيارته لمدة 10 ساعات من ولاية نورث كارولينا لولاية واشنطن قائلا: عشان حق بلدنا في مياه النيل.



وكان وكان أبناء الجالية المصرية في نيويورك ونيوجيرسي تحركو أمس السبت نحو واشنطن تمهيدًا للوقفة أمام البيت الأبيض لدعم الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة عقب تعثر المفاوضات إثر تغيب الجانب الإثيوبي عن الجولة الأخيرة من مفاوضات وزارة الخزانة الأمريكية وبرعاية الإدارة الأمريكية والبنك الدولي.





وتسببت مهارة المفاوض المصري خلال مباحثات مسار واشنطن حول سد النهضة في حالة عصبية لدى المسؤولين الإثيوبيين، وهو ما نتج عنه تصريحات معادية لمصر وشعبها من قبل هؤلاء وإنكار لحقوقها التاريخية في مياه النيل.

وفقدت إثيوبيا القدرة على المناورة عقب بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول سد النهضة والذي أكد على عدم ملء خزان السد قبل التوقيع على الاتفاقية، الأمر الذي أظهر الصلف والغرور الإثيوبي جليًا والكره والحقد لكل ما هو مصري أو يتعلق بــ مصر.

وعقب توقيع مصر على مسودة الاتفاق حول سد النهضة برعاية أمريكية أصبح لسان حال المفاوض المصري إنه لا مجال لمفاوضات جديدة قبل توقيع الجانب الإثيوبي ولا لأي تعديلات للمسودة الأمريكية للاتفاقية الثلاثية.