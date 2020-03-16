بصور رومانسية.. محمد عبد المنصف يهنئ زوجته بعيد ميلادها

حرص محمد عبد المنصف لاعب نادى الزمالك السابق، على تهنئة زوجته النجمة لقاء الخميسي بعيد ميلادها عبر حسابه على "إنستجرام".





ونشر محمد عبد المنصف مقطع فيديو يحتوى على عدد من الصور تجمعه مع زوجته لقاء الخميسي وعلق قائلًا: "عيد ميلاد سعيد ليلى حبيبة قلبي"





وتحتفل الفنانة لقاء الخميسي بعيد ميلادها يوم 15 من شهر مارس، فهي من مواليد برج الحوت الذي يتميز مواليده من الإناث بالجمال والذكاء الحاد والدبلوماسية.









وتكمل لقاء الخميسي اليوم عمرها الـ 42 فهي من مواليد 15 مارس 1978، تخرجت من «كلية التجارة» ثم في «معهد الفنون المسرحية» عملت بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر، بدأت حياتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات، ثم عملت في مسرحية تحب تشوف مأساة الذي لمعت من خلالها بعد ذلك وعملت في التلفزيون والسينما بأعمال عدة.









كان عام 2007 إعادة اكتشاف لها، خاصة بعد نجاحها في مسلسل قضية رأي عام بشهادة الجمهور الذي اختارها في استفتاء الإذاعة المصرية كأفضل وجه على الشاشة.









كما قدمت دورا ناجحًا في مسلسل راجل وست ستات بأجزائه العشرة، وأيضا مسلسل ناصر الذي عرض في رمضان عام 2008 والتي جسدت فيه شخصية تحية كاظم زوجة جمال عبد الناصر. وعام 2012 نجحت بنجاح الزوجة الرابعة بخفة ظلها.



