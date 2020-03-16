لمنع تفشي كورونا .. ليبيا تمنع الصلاة في المساجد

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، وقف الصلاة في المساجد، وذلك لمنع انتشار فييروس كورونا المستجد.





وكانت وزارة الشئون البلدية والقروية السعودية، أعلنت إغلاق جميع محلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، وذلك ضمن الجهود لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقررت السلطات السعودية، منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية قوله "حكومة المملكة تقرر منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها".





وأضاف "حكومة المملكة تقرر إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتا، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه".





وتابع المصدر "حكومة المملكة تقرر اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات، إضافة إلى إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية".