AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بماكياج صاخب.. سوسن بدر تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:42 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
Advertisements
محمد بدران

شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت سوسن بدر فى الصور بـ لوك مختلف، حيث اعتمدت على تسريحة شعر جديدة، ووضعت مكياجا صارخا ارتكز على رسمة العيون والحواجب والشفاه.


جدير بالذكر أنه قد أبرمت شركة "سينرجى" التعاقد مع كل من شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب في العمل الدرامي الرمضاني "ونحب تاني ليه".


مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.


وتستعد سوسن بدر لتصوير دورها في  فيلم "مش أنا" هو التعاون الأول بين تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، ومن إنتاج T H برودكشن وسينرجى فيلمز. 


فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وحجاج عبدالعظيم، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفنان السعودى فايز المالكي يعلن مشاركته فى فيلم "مش أنا"

جميلة الجميلات الرقيقة.. سوسن بدر تنعي نادية لطفي

بصورة سيلفى.. ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها كواليس تصوير.. نحب تانى ليه

شاهد.. سوسن بدر تعلن عن مفاجأة لـ جمهورها

مكياج ملفت .. يسرا اللوزي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نفسي الربيع يبدأ.. سوسن بدر تعلق على حالة الجو

ترشيحاتنا

بعد ارتفاع سعره.. نقيب صيادلة الإسماعيلية يقدم بديلا رخيصا لـ الكحول

هروب مصاب بـ كورونا من المستشفى والأمن يلاحقه في الأردن

بشرى سارة.. عالم صيني: الأجواء الحارة تحد من انتشار فيروس كورونا.. تفاصيل

ما تقاطعنيش.. موقف محرج لـ وائل الإبراشي على الهواء

مرتضي منصور يزف بشرى سارة لـ فريق الزمالك

أزمة تلوح في الأفق.. تحذير عاجل من المستوردين بشأن نقص بعض السلع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عود البطل.. رانيا يوسف تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها.. شاهد

هاني الناظر يحذر مصابي كورونا من استخدام البروفين

مصطفى قمر وحميد الشاعري يشاركان في عزاء سامح العجمي.. صور