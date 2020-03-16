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محافظات

قرار مهم من رئيس حي الزيتون بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:44 ص
رئيس حي الزيتون تعقيم
رئيس حي الزيتون تعقيم المركز التكنولوجي وإدارات الحي
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون أنه سوف يتم تعقيم جميع المنشآت الحكومية والمدارس ودور العبادة (مساجد وكنائس ) وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الحي أعمال تعقيم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وإدارات الحى.

وأوضح بهجت أن القرار يأتي للحفاظ على صحة مواطني وطلاب الحي والحد من انتشار الأمراض المعدية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر غلق الصالات والمراكز الرياضية ( الجيم )  بشكل عاجل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وكإجراء وقائى واحترازى ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا، ووجه المحافظ لنوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة المراكز الرياضية بالعاصمة حرصًا على الصحة العامة.

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وأضاف محافظ القاهرة أنه خلال 24 ساعة من صدور توجيهات رئيس الوزراء  بغلق السناتر التعليمية تمكنت المحافظة من غلق 350 مركزا تعليميا ( سنتر ) بالعاصمة. 

وأكد أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى.

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لغلق جميع المراكز التعليمية والرياضية.


قرار مهم من رئيس حي الزيتون بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل.. فيديو
قرار مهم من رئيس حي الزيتون بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل.. فيديو
قرار مهم من رئيس حي الزيتون بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل.. فيديو
قرار مهم من رئيس حي الزيتون بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل.. فيديو
قرار مهم من رئيس حي الزيتون بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل.. فيديو
قرار مهم من رئيس حي الزيتون بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل.. فيديو
قرار مهم من رئيس حي الزيتون بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل.. فيديو
قرار مهم من رئيس حي الزيتون بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل.. فيديو
قرار مهم من رئيس حي الزيتون بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل.. فيديو
قرار مهم من رئيس حي الزيتون بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل.. فيديو
قرار مهم من رئيس حي الزيتون بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل.. فيديو
قرار مهم من رئيس حي الزيتون بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل.. فيديو
قرار مهم من رئيس حي الزيتون بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل.. فيديو
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