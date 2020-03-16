وفاة أول حالة خليجية مصابة بـ كورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية منذ قليل عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية (٦٥ عامًا) مصابة بـ كورونا لتكون أول حالة وفاة خليجية.

وكانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت منذ أيام عن اكتشاف 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 188 حالة إصابة.