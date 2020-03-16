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أخبار العالم

وفاة أول حالة خليجية مصابة بـ كورونا في البحرين

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:34 ص
مملكة البحرين
مملكة البحرين
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ميـــس رضــا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية منذ قليل عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية (٦٥ عامًا) مصابة بـ كورونا لتكون أول حالة وفاة خليجية.

وكانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت منذ أيام عن اكتشاف 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 188 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة في البحرين، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، الأربعاء الماضي، أن الإصابات الجديدة لحالات كانت في إيران، مشيرة إلى خطة إجلاء المواطنين البحرينيين من إيران والبالغ عددها 165 شخصًا، حيث تبين سلامة 88 شخصًا وخلوهم من الفيروس كورونا، وتم نقلهم لأحد مراكز الحجر الصحي الاحترازي.


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