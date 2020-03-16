شاهد كيف أصبحت شوارع الرياض بعد قرارات الوقاية من كورونا.. صور

أصدرت المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، مجموعة من القرارات الاحترازية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.





ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، فقد أعلنت أمانة منطقة الرياض غلق 8398 محل حلاقة رجالي و2385 صالون تجميل نسائي؛ وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة للوقاية من الفيروس القاتل.





وأشارت أمانة الرياض إلى أنها قامت أيضا بتنفيذ قرار منع التجمعات في الأماكن العامة حيث أغلقت الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية.





وأضافت أنه تم اغلاق عدد من مقاهي الشيشة وتطبيق غرامات عليها بأقصى حد بسبب مخالفتها تعليمات الإغلاق، مشيرة إلى أنه سيتم تفويض الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق مالكيها.





وكانت وزارة الشئون البلدية والقروية السعودية، قد أصدرت مجموعة من القرارات، في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك في ظل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومن بين هذه القرارات:





* إغلاق جميع محلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية.





*منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية.





* إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتا.





*اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات.





*إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية.





*الحد من تواجد الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية والخاصة والاعتماد على التعاملات الإلكترونية.





*تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة.





*إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم.





*منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي بمنطقة الرياض سواءً المفتوحة أو المغلقة واقتصار تقديم الخدمة على طلب السيارات والتوصيل فقط.





*إغلاق كافة المجمعات التجارية والمولات المغلقة بالمنطقة وإيقاف جميع الأنشطة التجارية داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال.





*أعلنت الخطوط السعودية تعليق جميع رحلاتها الدولية مؤقتا، وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر من صباح أمس الأحد وحتى إشعار آخر.