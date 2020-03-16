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محافظات

شاهد.. إجراءات تعقيم مطار الأقصر الدولى ضد فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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شمس يونس

استمرت  سلطات مطار الأقصر الدولى في تنفيذ إجراءات الخطة الوقائية الاحترازية بناء على توجهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بتكثيف الإجراءات بالمطارات وعلى متن الطائرات ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كثفت سلطات مطار الأقصر الدولى بالتعاون مع الطب الوقائى ومديرية الصحة إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم بشكل كبير، شملت مداخل ومخارج صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وأماكن الانتظار الخاصة بالركاب والمستقبلين والمودعين ودورات المياه.

وأوضح مصدر بالمطار أنه تم استخدام مواد تعقيم وتنظيف معتمدة عالميا ووفقا لأعلى المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على صحة الركاب والعاملين بالمطارو تم نشر ملصقات للتوعية بطرق الوقاية من كورونا والارشادات العامة للحماية من الفيروس بجميع أنحاء المطار.

شاهد.. إجراءات تعقيم مطار الأقصر الدولى ضد فيروس كورونا
شاهد.. إجراءات تعقيم مطار الأقصر الدولى ضد فيروس كورونا
شاهد.. إجراءات تعقيم مطار الأقصر الدولى ضد فيروس كورونا
شاهد.. إجراءات تعقيم مطار الأقصر الدولى ضد فيروس كورونا
شاهد.. إجراءات تعقيم مطار الأقصر الدولى ضد فيروس كورونا
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