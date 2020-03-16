جامعة الزقازيق تواصل تطهير وتعقيم الكليات والمدن الجامعية.. صور

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تواصل تنفيذ خطة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد على مستوى الكليات والمعاهد والمدن الجامعية وإدارات الجامعة بالتزامن مع فترة تعليق الدراسة والتي بدأت أمس، وذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومستمرة لمدة أسبوعين.





أكد رئيس الجامعة على عمداء الكليات والمعاهد ومدير المستشفيات الجامعية بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتنفيذ إجراءات النظافة والتعقيم لجميع المنشآت، والمباني، والمدرجات، والمكاتب، والمعامل، بالإضافة إلى التأكد من توافر الأدوات والمستلزمات الأساسية والموصي بها من وزارة الصحة والمستخدمة في التطهير والنظافة والتعقيم.



