جامعة الزقازيق تواصل تطهير وتعقيم الكليات والمدن الجامعية.. صور

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تواصل تنفيذ خطة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد على مستوى الكليات والمعاهد والمدن الجامعية وإدارات الجامعة بالتزامن مع فترة تعليق الدراسة والتي بدأت أمس، وذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومستمرة لمدة أسبوعين.
أكد رئيس الجامعة على عمداء الكليات والمعاهد ومدير المستشفيات الجامعية بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتنفيذ إجراءات النظافة والتعقيم لجميع المنشآت، والمباني، والمدرجات، والمكاتب، والمعامل، بالإضافة إلى التأكد من توافر الأدوات والمستلزمات الأساسية والموصي بها من وزارة الصحة والمستخدمة في التطهير والنظافة والتعقيم.
كان رئيس جامعة الزقازيق عقد اجتماعا بمجلس عمداء الكليات، لمتابعة الآليات اللازمة لتنفيذ خطط "التعليم الإلكتروني" بمختلف كليات ومعاهد الجامعة بإستخدام التطبيقات التكنولوجية المتنوعة والمتعددة بما يتناسب مع متطلبات التدريس وطبيعة الدراسة والمقررات والبرامج الدراسية بالمراحل الدراسية المختلفة (البكالوريوس، والليسانس، والدراسات العليا).
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الجامعة بتشكيل لجنة دعم فني برئاسة د. خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات - مدير مركز التقنية بالجامعة، لمتابعة الأساليب التكنولوجية المستخدمة بالكليات وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لها.