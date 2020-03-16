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محافظات

لمواجهة فيروس كورونا.. إجراءات وقائية واحترازية في القليوبية

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:29 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم اجتماعا لاستعراض استعدادات مديريات الصحة والطب البيطري والتربية والتعليم والشباب والرياضة لمواجهة فيروس كورونا.


وناقش الاجتماع عدد من الإجراءات والتعليمات والاحتياطات التي سيتم اتخاذها ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" طبقًا للمعايير والمواصفات والاشتراطات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وبناء على توجيهات وزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن المحافظة ستقدم كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي إجراءات وقائية أو توعوية في هذا الشأن بمراكز وقرى المحافظة.


واستعرض وكيل وزارة الصحة أهم الإجراءات التي اتخذتها المديرية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم إنشاء غرفة طوارئ ولجنة أزمات على مدار 24 ساعة  للتواصل بشأن الإبلاغ عن أى حالات مشتبه بها، كما تم عمل فريق التدخل السريع لمتابعة وترصد الحالات والتعامل معها ، ونشر تعريف الحالة وطرق الوقاية على جميع المستشفيات والوحدات، كما تم تدريب جميع أطقم الأطباء والمختصين على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه فيها.


كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم لرفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية بكافة المدارس والبالغ عددها 2400 مدرسة ، وذلك بتكثيف حملات تطهير وتعقيم لجميع المدارس ضد فيروس كورونا بصورة منتظمة .


وفي قطاع الطب البيطري تم الإستعداد بعدد 133 موتور رزاز رش وتجهيز الملابس الوقائية والكمامات من بينها N 95  لرش جميع الأماكن والمنشآت الحكومية بالمحافظة وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من الصحة والطب البيطري للمرور لتطهير جميع المنشآت الحكومية بصفة منتظمة.


جاء ذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتورة أمل العسيلي مدير عام الطب البيطري بالقليوبية والدكتورة آمال السيد مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالقليوبية والدكتورعبد المجيد حسن مدير مكافحة الناموس وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة

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