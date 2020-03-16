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حوادث

لمكافحة انتشار فيروس كورونا.. تعقيم مباني محاكم الإسكندرية

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:32 م
تعقيم مباني محاكم
تعقيم مباني محاكم الإسكندرية
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أ ش أ
نفذ فريق مكافحة العدوى التابع لوزارة الصحة في الإسكندرية عملية تطهير وتعقيم للقاعات وغرف المداولة ومكاتب وكلاء النيابة بمحاكم الإسكندرية، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.

وقال رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية المستشار محمد المشد إن عملية التعقيم شملت مجمع محمد كريم، والنيابات الإدارية والقضائية، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة الكلية، ومحكمة محرم بك، فضلًا عن رش وتعقيم مكاتب وكلاء النائب العام، وقاعات المحاكمات، والمكاتب الإدارية، ومقار الاحتجاز المؤقتة، ومقر الشهر العقاري الموجود داخل المحكمة، وغرف انتظار المحامين.

وأشار المشد - في تصريح - إلى أن وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية اجتمع مع الأمين العام ورؤساء الأقسام الإدارية بمحاكم الإسكندرية، وشرح لهم كيفية الوقاية من انتشار فيروس كورونا، سواء في العمل أو بعد العودة إلى المنزل، كما تم تدريب الشركة المختصة بنظافة المحكمة على طرق التعقيم اليومي حتى بعد انتهاء كورونا، وشراء المتطلبات اللازمة لذلك.

ولفت إلى تأجيل نظر جميع القضايا بمعرفة القضاة دون الحاجة لحضور المتهمين، فضلًا عن اتخاذ قرارات تجديد الحبس الاحتياطي إداريًا، بهدف تقليل وجود المواطنين داخل المحاكم، وذلك في الوقت الذي يسير فيه العمل الإداري المتعلق بالموظفين بصورة طبيعية، مع إلغاء نظام البصمة الإلكترونية في الحضور والانصراف.
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