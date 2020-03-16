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محافظات

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:51 م
الدكتور طارق رحمى
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
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احمد علي
 ناقش الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير رصف الطرق والخطة الإضافية للطرق داخل مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد برئاسة المحافظ ونائبه وحضور عدد من القيادات التنفيذية والشركات المنفذة، حيث تم استعراض جميع الطرق والشوارع التى فى خطة الرصف على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وطالب محافظ الغربية من جميع الجهات المعنية  بتحديد الخطة المستقبلية لمشروعات تطوير الرصف على مستوى المحافظة والتحضير لها من الأن  ووضع جدول زمني لتاريخ الانتهاء .

وأكد الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ على ضرورة التنسيق بين الطرق وشركات المياه والصرف الصحي  والكهرباء والغاز والاتصالات وعدم القيام بأعمال رصف الا بعد دخول كافة المرافق حتى لا يتم حفر الشوارع بعد الرصف وعدم اهدار المال العام .

وشدد على حسن الأداء وأى أضرار تتم بعمليات التطوير والرصف  سوف يتحملها المخطئ وفى هذا الصدد طالب الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ من مدير مديرية الطرق بتقديم تقرير أسبوعى بما تم انجازة ووضع جدول زمنى لجميع مشروعات الرصف .

كما وجه نائب المحافظ بسرعة الإنتهاء من رصف وتطوير طريق سبرباى فى موعد أقصاه 15 أبريل من الشهر القادم، وأيضا سرعة الإنتهاء من وضع الكابلات الكهربائية بمنطقة الإستاد فى نهاية شهر ابريل القادم .

 وخلال الاجتماع شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بسرعة الإنتهاء من جميع الأعمال فى المواعيد المحددة والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات لإنجاز عمليات الرصف التطوير  مع الالتزام بالجداول الزمنية .
محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف
محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف
محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف
محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف
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