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برلمان

أشرف رشاد يجتمع بأمناء أقسام مستقبل وطن القاهرة لدعم خطة الدولة في مواجهة كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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ماجدة بدوي - أحمد أيمن- عبد الرحمن سرحان
اجتمع مساء اليوم الإثنين، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، المهندس أشرف رشاد الشريف، بأمناء الأقسام بمقر أمانة القاهرة.

جاء ذلك اللواء بحضور النائب يحيى عيسوي، أمين التنظيم، والنائب محمد ماهر، أمين القاهرة، والدكتور محب الرافعي أمين مساعد محافظة القاهرة ، والطاهر سليم أمين مساعد القاهرة.

وشدد "رشاد" خلال اللقاء على ضرورة رفع كافة تنظيمات الحزب بالمحافظات درجة الاستعداد القصوى دعمًا لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتجنيب الوطن وشعبه مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

 وطالب "رشاد" أعضاء الأمانة بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزًا لمعركة الوعي.

كما شهد اللقاء الحديث عن خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.

كما أشار رشاد، إلى حركة التغييرات الأخيرة التي شهدتها أروقة الحزب، وأكد أنها كانت في الصالح العام، وأن الحزب يترأسه الآن قامة دستورية كبيرة، وأنه لن يكون هناك أي تغيير في الفترة المقبلة في المحافظات إلا في الظروف الطارئة فقط.
أشرف رشاد يجتمع بأمناء أقسام مستقبل وطن القاهرة لدعم خطة الدولة في مواجهة كورونا
أشرف رشاد يجتمع بأمناء أقسام مستقبل وطن القاهرة لدعم خطة الدولة في مواجهة كورونا
أشرف رشاد يجتمع بأمناء أقسام مستقبل وطن القاهرة لدعم خطة الدولة في مواجهة كورونا
أشرف رشاد يجتمع بأمناء أقسام مستقبل وطن القاهرة لدعم خطة الدولة في مواجهة كورونا
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