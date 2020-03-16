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توك شو

حبكت ملاهي وقهاوي يعني ... أحمد موسى يحذر المصريين من تفشي كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:21 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، أن هناك ارتفاعا في أعداد الوفيات المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم، موضحا أن الأسبوعين المقبلين هما الأخطر في الأمر كله، وأن لم يحدث سيطرة على الفيروس سوف ينتشر. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والأموال اللازمة لمواجهة الكورونا ومقدرة بـ 100 مليار جنيه، لافتا إلى أن العالم كله يلقي القبض على من يجلس في تجمعات للحفاظ على الباقي من خطر الفيروس. 

وتابع موسى: «الناس خدت الاجازة ونزلت النوادي والشوارع والقهاوي والملاهي هي حبكت يعني .. ليه الناس بتخرج تروح المحلات والشوارع مليانة ناس .. المرض ينتشر انتشار غير مسبوق و الاسبوعين الجايين هما الأخطر».

وحذر موسى من الأسر التي استغلت الأجازة للخروج في فسح قائلا: «ملاهي ايه اللي عايزين تروحوها ده وقته ألزموا منازلكم».

وأكد موسى أن جيوش العالم كله هي من تواجه الفيروس، مرددا: «محدش ينزل غير عشان يشتري أكل او ينزل الصيدلية .. هو أحنا أحسن من ايطاليا ولا معانا فلوس بريطانيا اللي انتشر فيها المرض». 
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