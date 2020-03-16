المدرسة والأمهات إيد واحدة ... علا رشدى تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد .. شاهد

تتحدث فيه عن قرار تعليق الدراسة ودور الأم في ذلك .













وعلقت علا رشدى على الفيديو قائلة " المدرسة والأمهات ايد واحدة 🙏😂😂🤦‍♀️

#كورونا ".









وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :









ربنا يعينك - عندك حق - ربنا معاكى













أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد تعليمات "للدراسة من المنزل" للسنوات من الصف الثالث الابتدائي الي الصف الثالث الاعدادي في جميع المواد للاعتماد عليها، من خلال موقع إلكتروني خاص بهذا.

















نشرت الفنانة علا رشدي فيديو لها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام ".