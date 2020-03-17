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أصل الحكاية

نيجيريون يترجمون محبتهم للسعودية بالدعاء أن يحفظها الله من "كورونا".. شاهد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
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محمود نوفل
ترجَّم طلاب في دار الكتاب والسُّنة للدراسات العربية والإسلامية في جمهورية نيجيريا محبتهم للمملكة وقيادتها بتوجيه الدعوات الصادقة للمملكة حكومة وشعبًا، ولبلاد المسلمين، بأن يصرف عنها وباء كورونا، في لمسة محبة ووفاء لبلاد الحرمين ورائدة العالم الإسلامي.


وتم تداول الفيديو على نطاق واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن هذا غير مستغرب على مسلمي نيجيريا الذين يرتبطون برباط الدين والأُخوَّة بالسعودية وشعبها، لافتين إلى أن ذلك رسالة للعالم عن العمق الكبير للمملكة وقيادتها الرشيدة في نفوس المسلمين الذين لن ينسوا مواقفها الإنسانية مع مختلف شعوب العالم في السراء والضراء.

ويشار الي ان المملكة العربية السعودية تتخذ العديد من الإجراءات القوية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره داخل البلاد. 
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