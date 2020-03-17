الإمارات تدعو مواطنيها المغتربين للعودة إلى البلاد

في ظل انتشار فيروس (كورونا) المستجد وتعليق عدد من الرحلات الجوية مع بعض الدول، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، المواطنين المسافرين خارج الدولة بضرورة العودة إلى أرض الوطن؛ نظرًا لصعوبة السفر، وفي إطار حرص دولة الإمارات الدائم على صحة وسلامة المواطنين.





كما دعت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - الطلبة والمرضى المواطنين في الخارج إلى ضرورة التنسيق مع جهة الابتعاث من خلال سفارة الدولة في بلد المقر.





وتؤكد الوزارة أهمية تواصل المواطنين المسافرين مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم (80044444)، مشيرة إلى أهمية تسجيل المسافرين الإماراتيين في خدمة (تواجدي) عبر موقعها (www.mofaic.gov.ae)، والتي تسهل التواصل مع مواطني الدولة في الحالات الطارئة.



