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رياضة

النصر السعودي يطالب مدرب الفريق بضم ضاري العنزي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:08 ص
النصر السعودي
النصر السعودي
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ياسمين تيسير
طالب مجلس ادارة نادي النصر السعودي، روي فيتوريا المدير الفني للفريق، بضرورة ضم ضاري العنزي نجم الفريق، للمران عقب ابتعاده طوال الفترة الماضية بسبب سفره لـ اسبانيا صحبة مجموعة من اللاعبين بهدف تطوير المواهب الشابة هناك.

وأكدت صحيفة " الرياضية السعودية " أن قرار مجلس الادارة جاء نظرا لتدهور مستوى عبدالرحمن العبيد خلال الفترة الاخيرة 

وأضافت الصحيفة أن عبد الرحمن الحلافي، المشرف العام على فريق النصر، اصطحب نجما الفريق نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله إلى رحلة برية شمال الرياض أمس

وكان الهدف من تلك الرحلة رفع الروح المعنوية للاعبين خلال فترة التوقف الجارية بسبب انتشار فيروس كورونا
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