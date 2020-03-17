ربنا يحفظكم.. هاجر أحمد بإطلالة أنيقة بـ الكمامة الطبية.. شاهد

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، مرتدية كمامة طبية.





وعلقت هاجر أحمد على الصورة قائلة "ربنا يحفظكوا جميعا من كل مكروه". نالت اعجاب متابعيها.





وظهرت هاجر بإطلالة كلاسيكية مرتدية تيشيرت باللون الأبيض وقميص واعتمدت على لمسات جمالية بسيطة في العين، مع ترك شعرها البني منسدلا على كتفيها.









ويعرض حاليا للفنانة هاجر أحمد مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق، تجسد هاجر في المسلسل دور بنت من عائلة ثرية ويعمل لديها بطل العمل محمد رجب سائقا، وتحدث العديد من التطورات خلال الأحداث.





وشاركت هاجر أحمد في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013، حيث كان أول أعمالها، ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014.





وكان آخر أعمال هاجر أحمد، مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد.



