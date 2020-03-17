AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ربنا يحفظكم.. هاجر أحمد بإطلالة أنيقة بـ الكمامة الطبية.. شاهد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:13 م
هاجر احمد
هاجر احمد
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، مرتدية كمامة طبية.

وعلقت هاجر أحمد على الصورة قائلة "ربنا يحفظكوا جميعا من كل مكروه". نالت اعجاب متابعيها.

وظهرت هاجر بإطلالة كلاسيكية مرتدية تيشيرت باللون الأبيض  وقميص واعتمدت على لمسات جمالية بسيطة في العين، مع ترك شعرها البني منسدلا على كتفيها.


ويعرض حاليا للفنانة هاجر أحمد مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق، تجسد هاجر في المسلسل دور بنت من عائلة ثرية ويعمل لديها بطل العمل محمد رجب سائقا، وتحدث العديد من التطورات خلال الأحداث.

وشاركت هاجر أحمد في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013، حيث كان أول أعمالها، ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014.

وكان آخر أعمال هاجر أحمد، مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعونا نلعب بشكل عادل مع الحب.. هاجر أحمد تتألق فى أحدث ظهور

هاجر أحمد تنشر صورا من كواليس دورها في مسلسل «الأخ الكبير»

بنظارة شمس.. هاجر أحمد تستعرض جمالها على إنستجرام

الاستسلام ليس خيارا.. هاجر أحمد تتألق في إطلالة بسيطة

القوة تجدنا.. هاجر أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بـ إطلالة مبهجة.. هبة مجدى تخطف الأنظار.. شاهد

ترشيحاتنا

السيسي يأمر بالإصلاح الفوري لأضرار السيول في المحافظات .. خسائر وتطوير بـ مليار و 150 مليون

أخبار الرياضة.. قرار جديد بشأن خناقة رمضان صبحي وبادجي.. تأجيل يورو 2020 بسبب كورونا

بطريقة ساخرة.. تعليمات أحمد الفيشاوى لمواجهة فيروس كورونا.. شاهد

أهم الأخبار.. ماذا سيحدث في بلقاس بعد وفاة الحالة الثانية بـ كورونا؟.. الصين تعتمد أول لقاح للفيروس

بفستان بطيخى.. ناهد السباعي تخطف الأنظار مع إسعاد يونس

تطور مفاجئ فى قضية عقوبات السوبر وإيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم

AdvertisementS

إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا

لنشر أخبار كاذبة .. سحب اعتماد مراسلة "الجارديان" في مصر وتوجيه إنذار لمراسل "نيويورك تايمز"

قرار جديد بشأن المصريين بالخارج الراغبين فى العودة لمصر قبل 19 مارس

خفض الغاز والكهرباء .. الحكومة تعلن عن قرارات هامة لدعم قطاع الصناعة لمواجهة فيروس كورونا

رفضت تخليني اعتدى عليها فقتلتها.. اعترافات المتهمين بقتل فتاة فى شقتها بالإسكندرية

السيسي يأمر بالإصلاح الفوري لأضرار السيول في المحافظات .. خسائر وتطوير بـ مليار و 150 مليون

تطور مفاجئ فى قضية عقوبات السوبر وإيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم

رياح وأمطار وشديد البرودة ليلا .. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تفاصيل

دفن دون جنازة.. ماذا يحدث في بلقاس بعد وفاة الحالة الثانية بفيروس كورونا؟

الداخلية ترجئ استبدال اللوحات المعدنية والملصق الإلكترونى لمدة شهر

تليفزيون طهران يعلن نبأ صادما: كورونا سيقتل الملايين من الإيرانيين

الصين تعتمد أول لقاح لـ فيروس كورونا في تجارب سريرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيض وتراجع المبيعات.. صور

بعد اتخاذها احتياطات للوقاية من كورونا.. سيدة تصاب بصدمة بسبب شقاوة أطفالها.. شاهد

اكفينا شره.. 7 معلومات لا تعرفها عن الحميمين| طقس غريب في السعودية