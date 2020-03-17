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فن

أورى تتألق في أحدث جلسة تصوير .. شاهد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:43 م
أروى جودة
أروى جودة
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة أروى جودة جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلساتها التصويرية. 

وتألقت أروى جودة  بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.


وانتهت الفنانة أروى جودة من تصوير دورها في فيلم "يوم ١٣" المقرر عرضه قريبًا في دور العرض وينتمي فيلم "يوم 13"، إلي نوعية الرعب والإثارة، ومن المقرر عرضه بتقنية الـ3D. 

فيلم "يوم 13" من بطولة أحمد داود ودينا الشربينى وأروى جودة ومحمد شاهين وجومانا مراد، من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

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