رسميا.. الكاف يعلن تأجيل الأمم الإفريقية للمحليين.. مستند

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا تأجيل بطولة الأمم الإفريقية للمحليين والتي كان من المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال شهر أبريل المقبل وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير خلال الوقت الحالى.





وكان " كاف " قرر تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية "المحترفين "2021 بسبب انتشار فيروس كورونا فى الوقت الحالى .





وجاء قرار الكاف بتأجيل كافة لقاءات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية فى الوقت الحالى مثلما حدث فى جميع الاتحاد القارية وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير بشكل موسع خلال الأيام الماضية .





وبدأ الكاف فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات القوية لمواجهة شبح كورونا الذى يهدد العالم أجمع ، وقرر الكاف تشكيل لجنة طبية تضم كتيبة من أكبر الأطباء داخل القارة السمراء لمعرفة تطورات الفيروس الخطير فى ظل السعى إلى توفير الصحة الكاملة لكافة لاعبى والأجهزة الفنية والجماهير التابعة للدول الإفريقية .