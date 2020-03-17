AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الهجرة: دخول 200 مصري عبر المعبر مع السودان واتصالات جارية لإعادة الراغبين من الخارج

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:22 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
Advertisements
هاني حسين
قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنه بعد إعلان قرار وقف الرحلات الجوية حتى آخر مارس تلقت الوزارة الكثير من الاستفسارات من المصريين بالخارج وتتفاعل الوزارة في للرد على تلك الاستفسارات.

وأضافت نبيلة مكرم  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز": "هناك الكثير من طلبات المصريين بالخارج للعودة إلى مصر،  وهناك تنسيق دائم مع وزارة الطيران لإتمام ذلك".

وأكملت نبيلة مكرم:  "مصر للطيران ووزارة الطيران المدني تقدم تيسيرات للمصريين الراغبين في العودة إلى مصر، وسوف تكون  التذاكر بدون غرامات أو رسوم إضافية وذلك لكل من حجز خلال هذا الشهر".

وتابعت نبيلة مكرم: "نتابع ملف  المصريين العالقين  في الدول الأخرى، وهناك اتصالات جارية  لإعادة المصريين العالقين في السودان تم دخول 200 مصري  كانوا عالقين على المعبر مع السودان وهناك حاول 100 مصري في السودان اعربوا عن رغبتهم في العودة  وناشدتهم بالتوجه  للسفارة لتسجيل بياناتهم".

وأكملت نبيلة مكرم: "إجراءات الدولة المصرية في التعامل مع فيروس كورونا تشهد لها منظمة الصحة العالمية وهناك حجر صحي في كافة منافذ مصر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهجرة تطلق آلية جديدة للتواصل مع المصريين العالقين بسبب فيروس كورونا..فيديو

4 رحلات يوميا.. تخصيص طائرات لإعادة المصريين من السعودية

وزيرة الهجرة للنواب: رحلات لإجلاء المصريين العالقين في عدد من البلدان

أول تعليق من وزيرة الهجرة على المصريين العالقين في مطار جدة.. فيديو

وزيرة الهجرة: تكوين غرفة عمليات لمتابعة أزمة العالقين بسبب كورونا.. فيديو

تداعيات كورونا.. الخارجية تنجح في إعادة المواطنين العالقين في السعودية بعد وقف الرحلات.. الهجرة تخصص خطا ساخنا للراغبين في العودة.. والصحة: مزيد من الكواشف السريعة تصل قريبا

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. حكم عدم زيارة الأقارب ؟ .. الإفتاء توضح

خفض الغاز والكهرباء .. الحكومة تعلن عن قرارات هامة لدعم قطاع الصناعة لمواجهة فيروس كورونا

بفستان بطيخى.. ناهد السباعي تخطف الأنظار مع إسعاد يونس

الأهلي والزمالك يعلنان الحرب على كورونا.. 8 إجراءات عاجلة فى القطبين لمواجهة الفيروس الخطير

قرار جديد من محافظ القاهرة لمواجهة كورونا

متطوعون يخضعون للقاح تجريبي.. خبر صادم من منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. مخبوزات بالجبنة والزعتر وسمبوسك خضار وبطاطس فرسكس

طفل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء نوم والدته.. وصدور حكم بسجنها لهذا السبب

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيض وتراجع المبيعات.. صور