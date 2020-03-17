وزيرة الهجرة: دخول 200 مصري عبر المعبر مع السودان واتصالات جارية لإعادة الراغبين من الخارج

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنه بعد إعلان قرار وقف الرحلات الجوية حتى آخر مارس تلقت الوزارة الكثير من الاستفسارات من المصريين بالخارج وتتفاعل الوزارة في للرد على تلك الاستفسارات.





وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز": "هناك الكثير من طلبات المصريين بالخارج للعودة إلى مصر، وهناك تنسيق دائم مع وزارة الطيران لإتمام ذلك".





وأكملت نبيلة مكرم: "مصر للطيران ووزارة الطيران المدني تقدم تيسيرا ت للمصريين الراغبين في العودة إلى مصر، وسوف تكون التذاكر بدون غرامات أو رسوم إضافية وذلك لكل من حجز خلال هذا الشهر".





وتابعت نبيلة مكرم: "نتابع ملف المصريين العالقين في الدول الأخرى، وهناك اتصالات جارية لإعادة المصريين العالقين في السودان تم دخول 200 مصري كانوا عالقين على المعبر مع السودان وهناك حاول 100 مصري في السودان اعربوا عن رغبتهم في العودة وناشدتهم بالتوجه للسفارة لتسجيل بياناتهم".





وأكملت نبيلة مكرم: " إجراءات الدولة المصرية في التعامل مع تشهد لها منظمة الصحة العالمية وهناك حجر في كافة منافذ مصر". إجراءاتالتعامل مع فيروس كورونا صحيفي كافة



