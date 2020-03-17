لاعب الزمالك المعار يقوم بلافتة رائعة تجاه متضرري كورونا





وقال أحداد عبر حسابه الشخصي " إنستجرام" : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد إغلاق عدد كبير من المحلات سوف يتوقف الدخل عند العديد من العائلات".

قام الدولي المغربي حميد أحداد لاعب نادي الزمالك المعار إلى صفوف نادي الرجاء المغربي بلافتة رائعة تجاه المتضررين من فيروس كورونا بعد إعلانه تخصيص جزاء من راتبه تجاههم.

وأضاف: "لذلك سأخصص جزء من راتبي للعائلات لا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثا عن العمل".

واختتم أحداد: "أرجو من المشاهير مساعدة العائلات في ظرفية صعبة والله لا يضيع أجر من أحسن عمل".

وكان حميد أحداد قد انتقل إلى صفوف نادي الرجاء المغربي في الصيف الماضي على سبيل الإعارة قادما من نادي الزمالك.

يذكر أن الرجاء سيواجه نظيره الزمالك، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، خلال شهر مايو المقبل.



