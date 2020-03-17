فيروس كورونا.. طبيب يطلق مبادرة توعية لأصحاب الأمراض المزمنة

أطلق الدكتور محمد ضياء سرحان، استشاري جراحات بالقصر العيني، مبادرة للوقاية من فيروس كورونا وطمأنة أصحاب الأمراض المزمنة وكل من أجرى جراحة حديثا.





وقال سرحان، في تصريح لصدي البلد، إن العديد من أصحاب الأمراض المزمنة، ومن أجروا جراحة حديثا لديهم حالة من القلق، وأسئلة واستفسارات كثيرة في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.





ودعا أستاذ الجراحات بالقصر العيني، كل الأطباء في كل التخصصات المختلفة بتقديم التوعية عن فيروس كورونا بشكل عام من أجل الوقاية، وبشكل خاص لأصحاب الأمراض المزمنة وكل من أجرى عملية جراحية حديثا.





وأوضح الدكتور محمد ضياء سرحان، أنه بدأ بالفعل بتصوير فيديو وعرضه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للتوعية والوقاية بفيروس كورونا، داعيا إلى عدم الفزع من الفيروس وكذلك عدم الاستهتار به.



