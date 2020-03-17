التجاري وفا بنك يعلن إصابة أحد موظفيه بـ كورونا ويتواصل مع العملاء المخالطين له

قال البنك التجاري وفا بنك إيجيبت، في بيان رسمي، إن أحد الموظفين بالمقر الرئيسي للبنك تعرض للإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، وأن حالته مستقرة ويخضع حاليا للعلاج من قبل وزارة الصحة.





وأكد البنك أنه قد قام بكافة الإجراءات الوقائية بشكل استباقي قبل ظهور أية حالات به، حيث تجتمع اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة الأزمات بالبنك على الأقل مرة واحدة كل يوم اعتبارًا من يوم الخميس 5 مارس الماضي للوقوف على آخر المستجدات واتخاذ ما يلزم من قرارات لتجنب حدوث أي عدوى داخل اماكن العمل، حيث جاء ذلك إيماءً إلى بعض ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ظهور حالة مؤكدة لفيروس (Covid-19) بالتجاري وفا بنك إيجيبت.





وقام البنك على الفور بإبلاغ جميع الموظفين فور التأكد من ثبوت حالة الإصابة إضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة والموصى بها من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية والبنك المركزي المصري مع تطهير وتعقيم المبني بالكامل وحصر جميع الموظفين الذين تعاملوا او اختلطوا بالمصاب ومنحهم إجازات فورية اعتبارًا من اليوم للقيام بإجراءات الحجر المنزلي المتعارف عليها.





كما قام البنك أيضًا بإخطار جميع العملاء الذين اختلط بهم الزميل المصاب لكي يتخذوا نفس الاحتياطات وقد أبدوا إمتنانهم لحرفية البنك وعلاقاته المتميزة بعملائه، جاء ذلك وإعمالًا بمبدأ الشفافية وإنطلاقًا من مسؤوليته تجاه الموظفين والعملاء حسبما ذكر البيان.





وأكد التجاري وفابنك إيجيبت أن سلامة وأمن الموظفين والعملاء تأتي على رأس أولويات المؤسسة وأن اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة الأزمات بالبنك في اجتماع دائم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من فرص انتشار الفيروس والتصدي لهذه الأزمة العالمية.





واختتم “التجاري”: “نتابع بشكل لصيق الحالة الصحية للموظف العزيز ونتمنى له نيابة عن جميع العاملين بالبنك الشفاء العاجل”.