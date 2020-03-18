بريطانيا تطلب الدعم من شركات السيارات ضد فيروس كورونا

بعد تزايد الأعداد المستمر فى المصابين حول العالم بفيروس كورونا او كما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية بالوباء العالمى الجديد ، فقد طلبت الحكومة البريطانية من صناع السيارات فى بريطانيا اتخاذ تدابير إضافية لمنع العدوى و تقليلها ودعم المستشفيات لمكافحة الوباء.

وطلبات الحكومة البريطانية مصنعى السيارات بتركيب أنظمة تهوية طبية إضافية في المستشفيات التي تعتني بـ مرضى فيروس كورونا ، والدعم لشركات صناعة وهندسة السيارات في بريطانيا، وجاءت الردود متفاوتة.

وكان رد فورد إيجابيًا فقالت الشركة “نريد تقديم المساعدة التي نقدر عليها في الوضع الراهن، وقد تم الاتصال بنا بشأن هذه المسألة المحددة ونناقشها حاليًا”. وامتنعت بعض الشركات عن الرد مطلقًا بينما ردت هوندا برد محايد لا يبرز أي نوايا فقالت “تم الاتصال بنا من قبل الحكومة حول جدوى دعم شركة هوندا وتركيب مراوح إضافية”.

وحسب آخر إحصائية لعدد المصابين فى بريطانيا فقد وصل الى أكثر من 5,000 حالة مصابة بالفايروس ، وقد تساعد أنظمة التهوية الطبية من منع انتشار العدوى.