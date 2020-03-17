إصابة جديدة تضرب الدوري الإيطالي بفيروس كورونا





ونشر نادي هيلاس فيرونا، بيانًا على موقعه الرسمي أكد فيه إصابة ماتيا زاكاني، بفيروس كورونا بعد أن ظهرت نتيجة الفحص الذي خضع له إيجابية، ليصبح أول لاعب في النادي الإيطالي يصاب بفيروس كورونا.





يذكر أن نادي يوفنتوس الإيطالي، قد أعلن اليوم عن إصابة لاعبه الفرنسي بليز ماتويودي بفيروس كورونا، ليصبح ثاني لاعبي فريقه يصاب بالفيروس بعد دانيلي روجاني.





وتعد إيطاليا أكثر بلدان العالم في الوقت الحالي تسجيلًا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث أعلنت اليوم فقط عن أكثر من 3000 حالة إصابة بالفيروس.

أعلن نادي هيلاس فيرونا الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة لاعبه ماتيا زاكاني، بفيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".