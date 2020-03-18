شاهد.. أول صورة مسربة لـ هيونداي النترا 2021 الشكل الجديد

انتشرت عدد من الصور المسربة للسيارة هيونداي النترا 2021 قبل الإعلان عنها رسميا اليوم .

وتظهر الصور المسربة تغيرات جذرية عن الموديلات المتواجدة حاليا، والمقدمة تتمتع بشبك متدرج، مصابيح حادّة مع إضاءة نهارية عصرية.. بينما الجوانب تبدو مهيبة بفضل الخطوط الحادّة المنسابة على جسدها.

وتمتلك سقفًا مائلًا كما لو أنها كوبيه 4 أبواب، كما أن المصابيح الخلفية مدببة ويبدو كما لو أنها متصلة في بعضها عبر شريط مضيء.

وتتمتع بتصميم داخلى تهيمن عليه البساطة مقارنة بسيارات هيونداي الحالية، حيث توجد شاشة عريضة تبدو كما لو أنها تتدفق بانسيابية نحو عدادات القياسات، بينما المقود رباعي الشكل.

ويتواجد نفق مستقل يضم ناقل الحركة والأزرار وبالوقت نفسه يفصل بين جانبي السائق والراكب.