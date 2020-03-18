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أخبار البلد

الحكومة: جاهزون لأسوأ سيناريو يتعلق بـ فيروس كورونا.. وندرس قرارًا يخص أصحاب المعاشات

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، أن الحكومة منذ اليوم الأول أخذت على عاتقها مواجهة انتشار فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنها على أتم الاستعدادات لأي تطورات يمكن أن تحدث وفي أعلى مستوى من الخطورة.

وقال "سعد" - في تصريح له- إن الحكومة جاهزة لأسوأ سيناريو قد يحدث أو يرد إليها، لافتا إلى أنها وضعت السيناريو الأكثر خطورة، والذي تعد مصر بعيدة جدًا عنه و"لن نصل إليه بإذن الله"، وجاهزة بكافة الإجراءات للتعامل معه.

ونوّه بأن المؤتمرات التي تعقدها الحكومة بين الحين والآخر؛ تهدف إلى تقديم المعلومات بأقل العبارات وأبسطها، مُعربًا عن أمله أن تحمل المؤتمرات المقبلة أخبارًا سارة للمواطنين بشأن هذه الأزمة.

كما أكد أن الحكومة لن تخفي شيئًا عن المواطن، وستقدم الأخبار سواء جيدة أو سيئة.

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بدراسة مسألة حصول المواطنين وخصوصًا كبار السن على المعاشات دون زحام، مؤكدًا أن المسألة سيتم وضعها من الآن قيد الدراسة للوصول إلى أفضل طريقة لتحقيق ذلك.
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