توقفى عن تناول الكافيين وشاهدي ماذا يحدث لك.. النتيجة مفاجأة



فوائد صحية غير متوقعة للتوقف عن تناول الكافيين فيما يلي أهم 5 مزايا لخفض عادة تناول الكثير من الكافيين يقدمها موقع هيلث لاين تعرفى عليها







قد يجد أولئك المعرضون للتوتر والقلق بالفعل أن الكافيين يجعل أعراضهم أسوأ بكثير وبمجرد التوقف عن الكافيين تختفى تلك الاعراض





2. نوم أفضل







يمكن أن يساعد عدم تناول الكافيين على الإطلاق في ضمان حصولك على جميع العناصر الغذائية الممكنة من نظامك الغذائي.





4. الهرمونات المتوازنة للمرأة



ارتبط تناول كميات كبيرة من الكافيين - من 3 إلى 5 أكواب يوميًا - بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فى المقابل التوقف عنه يساعد على ضبط ضغط الدم لديك