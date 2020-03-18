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مرأة

توقفى عن تناول الكافيين وشاهدي ماذا يحدث لك.. النتيجة مفاجأة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:01 ص
كافيين
كافيين
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لمياء الياسين
فوائد صحية غير متوقعة للتوقف عن تناول الكافيين فيما يلي أهم 5 مزايا لخفض عادة تناول الكثير من الكافيين يقدمها موقع هيلث لاين تعرفى عليها

1. قلق أقل

هل تشعر بقلق متزايد في الآونة الأخيرة؟ قد يكون السبب وراء الإفراط في تناول الكافيين.
قد يجد أولئك المعرضون للتوتر والقلق بالفعل أن الكافيين يجعل أعراضهم أسوأ بكثير وبمجرد التوقف عن الكافيين تختفى تلك الاعراض

2. نوم أفضل

يمكن أن تؤثر عادة الكافيين على نومك. تظهر الدراسات أن تناول القهوة يوميًا يمكن أن يغير دورة نومك ، مما يسبب نومًا مضطربًا ونعاسًا أثناء النهار. يمكن أن يكون هذا صحيحًا بشكل خاص إذا كنت تستهلك كمية أقل من الكافيين

3. امتصاص العناصر الغذائية بشكل أكثر كفاءة

إذا لم تكن تتناول مشروب الكافيين ، فقد يمتص جسمك بعض العناصر الغذائية بشكل أفضل مثل

    الكالسيوم
    حديد
    فيتامينات ب

 يمكن أن يساعد عدم تناول الكافيين على الإطلاق في ضمان حصولك على جميع العناصر الغذائية الممكنة من نظامك الغذائي.

4.  الهرمونات المتوازنة للمرأة

قد تستفيد النساء بشكل خاص من التوقف عن تناول  الكافيين. المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والصودا يمكن أن تغير مستويات هرمون الاستروجين.

5. خفض ضغط الدم

. ثبت أن الكافيين يرفع مستويات ضغط الدم بسبب تأثيره التحفيزي على الجهاز العصبي.

ارتبط تناول كميات كبيرة من الكافيين - من 3 إلى 5 أكواب يوميًا - بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فى المقابل التوقف عنه يساعد على ضبط ضغط الدم لديك

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