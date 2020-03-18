بعد المنشور الفاضح.. أبرز مواقف شقيق ياسمين عبد العزيز

تسبب وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، في حالة واسعة من الجدل، وذلك بعد نشره رسالة عبر فيس بوك، تحدث فيها عن علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.



"صدى البلد" يرصد في هذا التقرير أبرز مواقف وائل عبد العزيز ضد شقيقته ياسمين وأحمد العوضي:.





يبدو أن الخلافات لم تنته بين وائل عبد العزيز وشقيقته ياسمين عبد العزيز، حيث خرج فى منشور عبر حسابه على "فيسبوك" يطالب شقيقته بإعلان ارتباطها بالعوضي رسميا.





وكتب وائل علي حسابه بموقع فيسبوك قائلا: "بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيا وشتمت فيا وفي عيلتي، الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم".

وأضاف وائل: "أنا عايز أعرف دلوقتي إنتو إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه!! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول!! ماتعلنوا جوازكم، طيب قسمًا بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلاتيه أنا هاخد حقي بالقانون وأخيرًا للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني ؟!"





أيضا نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق ياسمين، مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يكشف فيه عن تفاصيل جديدة، ويرد على جميع الاتهامات التى هاجمته بعد الأزمة التى نشبت بينه وأحمد العوضى.

وقال وائل عبد العزيز "كل ما كنت اريد معرفته هو مدى العلاقة التي تجمع بين شقيقتى ياسمين واحمد العوضي خاصة بعد انتشار كثير من الشائعات التى تؤكد وجود علاقة بينهما فضلا عن ترددت أقاويل حول زواج سرى بينهما واتصور ان هذا حقى وهذا ما قلته فى التعليق الخاص بى وخاصة ان ياسمين عبد العزيز لم ترد مطلقا على سواء تليفونيا او عبر السوشيال ميديا لأنها كانت منذ فترة عيد ميلادها قررت قطع العلاقة عبر السوشيال بيننا وذلك بسبب لومى لها بان ما تقوم به لا يليق بها".





وأضاف وائل عبد العزيز "بدلا من ان يرد احمد العوضى بشكل منطقى بل شن على حرب اخرى وقال لى هى اللى بتصرف عليك واقعد مع مين واذا كنت لا ترين ان تجلس معى فهناك رجال اخرى بعائلتها مثل والدها وشقيقها الأكبر".





وأوضح وائل "ياسمين عبد العزيز لم تساعدنى بأى مبلغ مادى ولم تساعدنى فى حياتى العملية كما قيل وان لو كنت غاوى شهرة كنت وافقت على الظهور فى برامج كثيرة لاستغلال الموقف وعرض على عديد من البرامج باموال طائلة وكان اخرها مع الاعلامى وائل الابراشى إلا اننى رفضت تماما هذا الامر".



