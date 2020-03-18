سكانه قضوا ليلتهم في الشارع.. تفاصيل انهيار منزل 4 طوابق بأسيوط "صور"

انهار منزل مكون من 4 طوابق بالطريق الدائري بمدينة أسيوط، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد انهيار منزل ملك " محمد عبد العال " بالطريق الدائري أمام كوبري رعرع بمدينة أسيوط.

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وانتقل على الفور المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة وقوات الحماية المدنية والإسعاف والإطفاء وضباط قسم شرطة أول أسيوط، وتبين من الفحص انهيار منزل مكون من 4 طوابق دون وقوع خسائر بشرية، بينما تسبب الحادث في تحطم جميع أثاثات المنزل وتحطم 3 سيارات كانت تقف أسفل المنزل وسقوط شجرة وقطع أسلاك الكهرباء المارة من أمام المنزل.

وقالت زوجة صاحب المنزل المنكوب إنهم شعروا بتشققات وتصدعات بالمنزل عقب موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة خلال الأسبوع الماضي، وبالأمس شعروا بزيادة التصدعات بجدران المنزل فقاموا بترك المنزل وقضاء ليلتهم بالشارع خوفا من الانهيار عليهم.