سفارة واشنطن في سول توقف إصدار تأشيرات الهجرة بدءًا من يوم غد

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الكورية الجنوبية /سول/، اليوم /الأربعاء/، أنها ستلغي مواعيد المقابلات الدورية لإصدار تأشيرات الهجرة وتأشيرات غير المهاجرين ابتداء من يوم غد /الخميس/.





وذكرت السفارة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية - أن وزارة الخارجية الأمريكية ستوقف إصدار التأشيرات العادية في الدول التي رفعت الوزارة مستويات التحذير من السفر إليها إلى المستوى الثاني أو الثالث أو الرابع؛ وذلك من أجل مواجهة التحديات التي تفرضها الجائحة العالمية الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).





وأشارت السفارة إلى أن هذا القرار لن يؤثر على برنامج الإعفاء من التأشيرة.