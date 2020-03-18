AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سفارة واشنطن في سول توقف إصدار تأشيرات الهجرة بدءًا من يوم غد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:15 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
أ ش أ
 أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الكورية الجنوبية /سول/، اليوم /الأربعاء/، أنها ستلغي مواعيد المقابلات الدورية لإصدار تأشيرات الهجرة وتأشيرات غير المهاجرين ابتداء من يوم غد /الخميس/.

وذكرت السفارة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية - أن وزارة الخارجية الأمريكية ستوقف إصدار التأشيرات العادية في الدول التي رفعت الوزارة مستويات التحذير من السفر إليها إلى المستوى الثاني أو الثالث أو الرابع؛ وذلك من أجل مواجهة التحديات التي تفرضها الجائحة العالمية الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأشارت السفارة إلى أن هذا القرار لن يؤثر على برنامج الإعفاء من التأشيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهند تعلق منح التأشيرات للقادمين من إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان بسبب كورونا

بسبب كورونا.. رسالة عاجلة من السفارة الأمريكية بالقاهرة

السفارة الأمريكية: تأجيل مواعيد مقابلات تأشيرة غير المهاجرين إلى 9 أبريل

ترشيحاتنا

سكانه قضوا ليلتهم في الشارع.. تفاصيل انهيار منزل 4 طوابق بأسيوط.. فيديو وصور

نجم ليفربول السابق يطالب بالاستغناء عن محمد صلاح ويرفض عرض مدريد لضم ماني

شاهد .. حفيد المخرجة علوية زكي يجهش بالبكاء على الهواء

حسن الرداد : إيمي سمير غانم طلبت الطلاق لهذا السبب

طيران عارض.. مصر تستقبل رحلات خلال فترة التعليق في هذه الحالة

أول تعليق من رجائي عطية عقب إعلان فوزه نقيبًا للمحامين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناتها من آلام المعدة.. سيدة تتلقى خبرا صادما خلال زيارة روتينية للطبيب

عزلوا أنفسهم ليلا.. كيف يقضى أهالى بلقاس وقراها يومهم بعد وفاة حالتين بفيروس كورونا؟

سكانه قضوا ليلتهم في الشارع.. تفاصيل انهيار منزل 4 طوابق بأسيوط.. فيديو وصور