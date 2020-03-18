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أخبار العالم

243 إصابة جديدة.. بلجيكا تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات بـ كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:40 م
بلجيكا تسجل ارتفاعا
بلجيكا تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات بـ كورون
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم الأربعاء، عن ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث تم تأكيد إصابة 243 شخصا بالفيروس مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1486 حالة منذ ظهور الفيروس المستجد في البلاد.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان لها، إنه تم تسجيل وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة فقط مما رفع حصيلة الضحايا إلى 14 متوفيا.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت السلطات البلجيكية اليوم الأربعاء بدء تطبيق مرحلة الحجر الصحي التام على البلاد بأكملها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ودعت الحكومة المواطنين إلى البقاء في منازلهم وتجنب التجمعات والاتصال بأشخاص أخرين.

وقالت رئيس الوزراء البلجيكية المؤقتة، في مؤتمر صحفي، إن هذه الإجراءات التي أطلقتها الحكومة تحت شعار "ابق في المنزل" يبدأ تطبيقها اعتبارا من اليوم الأربعاء.
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