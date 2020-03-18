شائعات كورونا.. عزل شرم الشيخ.. تحويل أسوان للحجر الصحي.. الفيروس في جامعة المنصورة

كشف موقع صدى البلد الاخباري حقيقة عدد من الشائعات التي تم تداولها اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل مواجهة الدولة فيروس كورونا وتنبيه المواطنين من تصديق الشائعات.







عزل اسوان بالكامل



في اسوان، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن ما تم نشره فى أحد المواقع الإلكترونية عن قرار عزل محافظة أسوان بالكامل وتحويلها لحجر صحى عار تمامًا من الصحة وليس له أى أساس بالمرة.





وقال اللواء أشرف عطية إن الأمور تسير على مستوى المحافظة بشكل طبيعي باستثناء تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية للوقاية من انتشار فيروس الكورونا المستجد.





ولفت محافظ أسوان إلى أنه فى ضوء حرص وزارة الصحة على عدم انتشار المرض يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية .





كورونا في جامعة المنصورة

