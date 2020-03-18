شائعات كورونا.. عزل شرم الشيخ.. تحويل أسوان للحجر الصحي.. الفيروس في جامعة المنصورة

كشف موقع صدى البلد الاخباري حقيقة عدد من الشائعات التي تم تداولها اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل مواجهة الدولة فيروس كورونا وتنبيه المواطنين من تصديق الشائعات.
عزل اسوان بالكامل
في اسوان، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن ما تم نشره فى أحد المواقع الإلكترونية عن قرار عزل محافظة أسوان بالكامل وتحويلها لحجر صحى عار تمامًا من الصحة وليس له أى أساس بالمرة.
وقال اللواء أشرف عطية إن الأمور تسير على مستوى المحافظة بشكل طبيعي باستثناء تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية للوقاية من انتشار فيروس الكورونا المستجد.
ولفت محافظ أسوان إلى أنه فى ضوء حرص وزارة الصحة على عدم انتشار المرض يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية .
كورونا في جامعة المنصورة
وأعلنت جامعة المنصورة، فى بيان لها اليوم، الأربعاء، أنه في إطار ما يتم تداوله عن وجود حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا داخل مركز جراحة الجهاز الهضمي، تنفى إدارة المستشفيات بالجامعة نفيا قاطعا وجود أى حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل المركز، مؤكدة أنه يتم التواصل الدائم والمستمر على مدار 24 ساعة مع إدارات المستشفيات والمراكز الطبية للوقوف على آخر المستجدات والخدمة الطبية للمرضى.
وقال البيان إن ذلك يأتى في إطار خطة الدولة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (covid 19)، وحرص إدارة المستشفيات بجامعة المنصورة على الشفافية الكاملة في نشر كل ما يستجد داخل المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة.
وأكدت الجامعة فى بيانها حرصها التام على اتخاذ جميع التدابير الوقائية وتعليمات مكافحة العدوى والطب الوقائي التي من شأنها سلامة البيئة المحيطة بجميع المرضى بالمستشفيات وأعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض والعاملين.
وأهابت جامعة المنصورة بالجميع عدم نقل الأخبار غير المؤكدة، والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة أي بيانات.
كما أصدرت جامعة المنصورة بيانا اخر أكدت فيه أنه من منطلق الحرص على مبدأ الشفافية في نشر كل ما يستجد من أخبار وتطورات تعرض الدكتور " ح. ا " من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لاشتباه بإصابته بفيروس كورونا covid 19 ".
وقال البيان "ولأنه يعلم تمام مسئوليته تجاه مرضاه ومجتمعه قام بعزل نفسه ذاتيا ثم توجه لسحب عينة منه ومن زوجته وإرسالها إلى المعامل المركزية والتى أظهرت سلبية الإصابة بفيروس كورونا covid 19 لكليهما".
وأشار إلى أن القطاع الطبي داخل مستشفيات ومراكز جامعة المنصورة من أطباء وهيئة التمريض والصيادلة والعاملين بالمستشفيات يتصدر الصفوف بكل شجاعة وثبات في الحرب ضد انتشار فيروس كورونا، غير مبالين بأى شيء سوى أداء واجبهم الوطني والمجتمعى.
وطالب البيان الجميع بعدم نقل الأخبار غير المؤكدة، والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة أي بيانات وقال لابد ان نعي تماما مسئولياتنا ونعلم المخاطر التي نواجهها ولكنه الواجب والرسالة وحب الوطن والاهل وقانا الله جميعا كل الشرور...
وأكدت الجامعة حرصها التام على اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي من شأنها سلامة البيئة المحيطة بجميع المرضى بالمستشفيات وأعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض والعاملين.
تجهيز حالة للعزل في بورسعيد
وفي الاطار ذاته، نفى الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، ما تم تداوله حول وجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة موجودة بمستشفى آل سليمان، وجار التجهيز لنقلها وعزلها بمستشفى بورفؤاد العام.
وقال الدكتور أحمد أبو هاشم، إن جميع الحالات عبارة عن اشتباه ويتم عمل اجراءات احترازي، لحين التأكد من الحالة وتقديم العلاج المناسب لها مع أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة.
وشدد وكيل صحة بورسعيد على أنه حتى الآن لم تظهر أي حالة إصابة أو تسجل أي حالات وفاة من بين المشتبه في إصابتهم بأعراض مشابهة ببورسعيد.
وناشد وكيل الصحة، المواطنين عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من مصادر غير رسمية وعلى حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مكذوبة وغير مؤكدة، مشددا على أنه في حالة التأكد من أي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.
عزل شرم الشيخ بالكامل
اثار بيان وزارة الصحة ومحافظة جنوب سيناء بشان عزل مدينة شرم الشيخ ومنع مغادرة العاملين بالقطاع السياحي تساؤلات كثيرة داخل مصر وردود افعال واسعة النطاق لمن ترتبط اعمالهم بشرم الشيخ .
وقال الدكتور احمد حسانين مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بجنوب سيناء إنه لا توجد إجراءات عزل بل حجر صحي للعاملين بالقطاع السياحي والذين يتعاملون بشكل مباشر واختلاط مع السياح ويمكن ان يكونوا حاملين للفيروس بدون ان تظهر عليهم اعراض مشيرا إن الحجر الصحي يقلل من فرص انتشار الفيروس بينما العزل يمنع من اصيبوا بالفيروس من الاختلاط حتي إن يتم شفائهم .
واضاف مدير الطب الوقائي إن جميع الموظفين والموردين وسائقي سيارات البضائع ليسوا خاضعين للحجر وكذلك العاملين المؤقتين في اعمال البناء والانشاء يمكن للمقاولين إن بحصروهم في كشوف وتقدم للجهات المختصة .