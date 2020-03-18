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أخبار العالم

قرار بريطاني بإغلاق المدارس في هذا الوقت بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:37 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي

وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية، سيتم إغلاق المدارس في جميع أنحاء إنجلترا في وقت مبكر من يوم الجمعة مع تدهور الحالة الصحية في البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا.


وقالت إندبندنت أنها علمت بذلك من مصادر حكومية،  ومن المقرر أن يعلن  رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون  عن ذلك بالإضافة إلى اجراءات أخرى.


ومن المرجح أن  تعلن اسكتلندا وويلز  ذلك أيضا، حيث سيكون يوم الجمعة اليوم الأخير من  أيام  الدراسة ، ومن شبه المؤكد أن هذه الحالة قد تستمر لعدة أشهر من توقف الدراسة.


ومع ذلك ، فإن السلطات في تشريعات الطوارئ - التي سيتم تمريرها من قبل مجلس العموم في غضون أيام - ستسمح للوزراء بإجبار بعض المدارس على البقاء مفتوحة.


وهذا يعني أن البعض  سيذهبون إلى مدارس مختلفة ، إذا تم إغلاق مدارسهم ، مما يعفي آباءهم من مسؤولية رعايتهم، وبخاصة هؤلاء العاملين في المجال الطبي والصحي ، الذين سينشغل آبائهم بمكافحة الفيروس.


وقال مصدر حكومي لـ "الإندبندنت ": "تعريف العمال الرئيسيين سيكون أوسع من مجرد العاملين في وزارة الصحة ".


ولم تعلن السلطة التنفيذية لإيرلندا الشمالية عن نواياها بعد ، ولكن من شبه المؤكد أن تغلق مدارسها يوم الجمعة.

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