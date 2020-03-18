وزير الرياضة الإيطالي يتحدى كورونا.. عودة الكالتشيو في هذا الموعد بالجمهور أو بدونه

قال فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، إن موسم الدوري (كالتشيو) قد يعود في الثالث من مايو المقبل، بجمهور أو خلف الأبواب المغلقة.





وتسبب انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في تعليق كافة الأنشطة ومنها المجال الرياضي، كما تعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبي تضررًا من الوباء.





وخلال تصريحات لوسائل الإعلام الإيطالية قال سبادافورا: "لقد علقنا جميع الالتزامات الضريبية حتى 30 مايو لجميع الاتحادات الرياضية وجميع الأنشطة الرياضية الأخرى".





وأضاف: "أعتقد أن الدوري الإيطالي يمكن أن يعود 3 مايو، وحينها سنقيم ما إذا كان سيتم لعبه خلف الأبواب المغلقة، أو بتواجد الجماهير".





وكان الاتحاد الإيطالي قد أعلن في وقت سابق تعليق كافة الأنشطة الرياضية داخل الدولة، إلى جانب فرض العزل الصحي.





جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.