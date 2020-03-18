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رياضة

نيمار يهرب من فرنسا.. اِعرف السبب

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
رحل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من باريس متجهًا إلى البرازيل منذ ساعات قليلة.


ونشر نيمار صورة عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر بالأمس يقدم فيها النصائح للبقاء بالمنزل كما فعل معظم لاعبي ومشاهير العالم ولكنه من الواضح أنه لم يلتزم بتلك التعليمات التي نوه عنها من قبل .


وكشفت تقررير صادر عن صحيفة لو باريزيان" الفرنسية أن نيمار قد سارع بحجز طائرة خاصة للعودة إلى البرازيل قبل إعلان حظر التجوال بفرنسا والمتوقع أن يصدر خلال الساعات القليلة القادمة للحد من تفشي وباء كورونا "كوفيد-19" .
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