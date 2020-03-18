نيمار يهرب من فرنسا.. اِعرف السبب

رحل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من باريس متجهًا إلى البرازيل منذ ساعات قليلة.

رحل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من باريس متجهًا إلى البرازيل منذ ساعات قليلة.

ونشر نيمار صورة عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر بالأمس يقدم فيها النصائح للبقاء بالمنزل كما فعل معظم لاعبي ومشاهير العالم ولكنه من الواضح أنه لم يلتزم بتلك التعليمات التي نوه عنها من قبل .