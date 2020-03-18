لو هنعمل حاجة والله هنقول.. أسامة هيكل يكشف حقيقة عزل شرم الشيخ.. فيديو

أكد أسامة هيكل وزير الإعلام، أن البلاد تتعرض لشائعات مغرضة في مرحلة شديدة الصعوبة، مضيفا أن البعض يقول إنه تم عزل مدينة شرم الشيخ وهذا الحديث غير صحيح.





وقال هيكل، في برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر شاشة "ten"، مساء اليوم الأربعاء، أن ما قيل يعد ترجمة خاطئة لبعض الإجراءات التي اتخذتها، وكلمة عزل كلمة كبيرة وليست سهلة، متابعا أن كل العاملين في شرم الشيح لن يغادروا قبل 15 يوما والاطمئنان على صحتهم.





وأضاف وزير الإعلام، أنه "وراد بعدين يعني يحصل عزل لمدينة شرم الشيخ وعلى حسب الوضع هناك ولو حصل أي إجراءات جديدة نحن من يقول وكل ما فعلناه هو إجراءات احترازية ولو هنعمل حاجة والله هنقول".





وتداول البعض خلال الساعات الماضية أخبارًا بتطبيق عزل لمدينة شرم الشيخ والغردقة على خلفية مكافحة فيروس كورونا المستجد.