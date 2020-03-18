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محافظ بني سويف: إغلاق المحلات العامة من الساعة 10 مساء حتى 6 صباحا ومنع الشيشة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:18 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف أنه،  لم يتم تسجيل أي حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن بالمحافظة، مؤكدا أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات أهمها إغلاق جميع المحلات العامة من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحا. 

وأضاف هاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد أن هناك إستثناء للصيدليات والمخابز ومحلات البقالة من الغلق نظرا لحاجة المواطنين من الغذاء والعلاج. 

وأوضح محافظ بني سويف أنه تم تقليص العمالة بالحضور يوم والإجازة يوم حتى لا تتعطل مصالح المواطنين وأن تسير على مدار اليوم. 

وأشار الدكتور محمد هاني إلى أن الشيشة بالمقاهي تم منعها بالكامل من جميع المقاهي، مؤكدا ان هناك جولات بالمرور على كافة الاماكن وتم غلق عدد من المقاهي.
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