أساتذة جامعة عين شمس: الكليات استعدت للتحول الرقمي والتعلم عن بعد

هناك العديد من التساؤلات عن طبيعة الفترة القادمة ولا سيما بعد نزول جدول امتحانات منتصف العام مع وجود احتمال قائم بامتداد فترة تعليق الدراسة،ومع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين للوقاية من الفيروس، خلق حالة من الارتباك في الجامعات لاستكمال الدراسة في هذا التقرير نستطلع رأي بعض الأساتذة عن نظام الدراسة عن بعد والحلول لاستكمال الدراسة في تلك الظروف الإستثنائية.





قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية هندسة جامعة عين شمس اننا نسعي دائماعلي سلامة الجميع من أي خطر محتمل بانتشار العدوى، وأن هذا الهدف حاليًا مقدم على ما دونه، ولن نغامر "مطلقًا" في هذا الاتجاه.









وأضاف خليل اننا نسعي جاهدين مع تعليق الدراسة لإيجاد بدائل متعددة لاستمرار الدراسة عن بعد لكي لا يؤثر تعليق الدراسة علي الطلاب سلبًا وحاليًا يقوم أعضاء هيئة التدريس والمنسقين بدراسة البدائل المقترحة لاستكمال المحاضرات وحصص التمارين والمعامل، و سيتم رفع الروابط والملفات الهامة علي ال LMS لكل مقرر فعلي كل طالب بشكل مبدئي التأكد من أنه يستطيع التواصل عبر ال LMS وأنه يرى جميع المقررات المسجلة له في هذا الفصل الدراسي، وفي حالة وجود أي مشكلة في هذا الإطار فعلي الطالب التواصل مع مرشده الأكاديمي أو منسق برنامجه.



