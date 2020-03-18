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تعليم

أساتذة جامعة عين شمس: الكليات استعدت للتحول الرقمي والتعلم عن بعد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:09 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
هناك العديد من التساؤلات عن طبيعة الفترة القادمة ولا سيما بعد نزول جدول امتحانات منتصف العام مع وجود احتمال قائم بامتداد فترة تعليق الدراسة،ومع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين للوقاية من الفيروس، خلق حالة من الارتباك في الجامعات لاستكمال الدراسة في هذا التقرير نستطلع رأي بعض الأساتذة عن  نظام الدراسة عن بعد والحلول لاستكمال الدراسة في تلك الظروف الإستثنائية.

قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية هندسة جامعة عين شمس  اننا نسعي دائماعلي  سلامة الجميع من أي خطر محتمل بانتشار العدوى، وأن هذا الهدف حاليًا مقدم على ما دونه، ولن نغامر "مطلقًا" في هذا الاتجاه.


وأضاف خليل اننا نسعي جاهدين مع تعليق الدراسة لإيجاد بدائل متعددة لاستمرار الدراسة عن بعد لكي لا يؤثر تعليق الدراسة علي الطلاب سلبًا وحاليًا يقوم أعضاء هيئة التدريس والمنسقين بدراسة البدائل المقترحة لاستكمال المحاضرات وحصص التمارين والمعامل، و سيتم رفع الروابط  والملفات الهامة علي ال LMS لكل مقرر فعلي كل طالب بشكل مبدئي التأكد من أنه يستطيع التواصل عبر ال LMS وأنه يرى جميع المقررات المسجلة له في هذا الفصل الدراسي، وفي حالة وجود أي مشكلة في هذا الإطار فعلي الطالب التواصل مع مرشده الأكاديمي أو منسق برنامجه.

حيث أجل عميد كلية هندسة  امتحانات أعمال السنة للفصل الدراسي 2020، وسوف تبدأ يوم الجمعة 3 إبريل، وكان من المقرر ان تبدأ يوم 29 مارس الجاري. 


وقال احمد جلال عميد كلية هندسة جامعة عين شمس  ربما يمتد تعليق الدراسة لفترة ثانية وقد تعود خلال 14 يوما معقبا: "دائما نثق في قيادتنا وفي قراراتها "

وأضاف جلال ، انه لا يمكن تحديد امتحانات الميدترم في هذه الفترة لانها فترة ازمات لابد من اتخاذ كل الاجراءات الاحترازاية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لذلك قررنا بعدم اتخاذ قرار يخص الميدترم من حيث موعده او أضافة درجاته الى نهاية الفصل الدراسي الثاني حتى اشعار آخر من رئيس الجامعة .

قال الدكتور محمد صافي، وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن الكلية على أتم استعداد للتعلم عن بعد، وتم تفعيل قناة خاصة للطلاب على "يوتيوب"، وتم تفعيلها من خلال هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCb4YbtmNX67QTrgPnhtGKyg/playlists



أعلن الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس، بناء على توجيهات رئيس الجامعة، التحول من التعلم التقليدي إلى التعلم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، من خلال إجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية.


وأوضح رجاء أنه سيتم التعامل مع الطلاب من خلال الموقع الرسمي بالكلية تحت إشراف وحدة الخدمات التكنولوجية الخاصة بالكلية وسوف يتلقون محاضرتهم من خلال الموقع الرسمي للكلية.
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