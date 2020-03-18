روسيا تستخدم فسيفساء التبغ لـ علاج كورونا.. وهذا موعد إنتاج أول لقاح

تسعى روسيا لدخول سباق إنتاج لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فكشفت رئيسة قسم علم الفيروسات بكلية البيولوجيا بجامعة موسكو، عن تطوير العلماء الروس مستحضرا من فسيفساء التبغ للعلاج من COVID-19.









ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قالت أولجا كاربوفا، إن العلماء ابتكروا تكنولوجيا لإنتاج جزيئات كروية تعتمد على فيروس فسيفساء التبغ غير الضار للإنسان.









وأوضحت كاربوفا أن سطح هذا الجسيم يمكن أن يلتصق بأي بروتين، بما في ذلك بروتين فيروس سارس COV-2، الذي تسبب في كورونا.









وأضافت أن الجسيمات التي تم إنشاؤها هي مناعية وتسبب استجابة قوية في جسم الإنسان دون استخدام مواد إضافية تستخدم في تطوير لقاحات أخرى.









وأكدت أن الجزيئات القائمة على فيروس فسيفساء التبغ قابلة للتحلل تماما، وبعد أداء وظيفتها، يتم التخلص منها من الجسم.









فيما أكد عميد كلية البيولوجيا، بجامعة موسكو، ميخائيل كيربيشنيكوف، أنه يمكن إنشاء نموذج أولي للقاح مضاد لفيروس كورونا في غضون 3 أشهر.









وأضاف أن التطوير السريع لمثل هذا اللقاح يتطلب مستوى كافيا من التمويل.