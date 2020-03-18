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توك شو

بسمة وهبة تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا وتعرض شهادة التحليل.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:57 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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البهي عمرو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن هناك شائعات كثيرة يتم نشرها عن فيروس كورونا المستجد، موضحة أنها تعرضت لـ الإصابة بـ الانفلونزا العادية، ولكنها اعتقدت أنها "كورونا" فى البداية.


وأضافت بسمة وهبة خلال تقديمها برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on e": انا عشت ليلة مرعبة بسبب فيروس كورونا" مؤكدة " كانت في مليون حاجة في دماغي، يا ترى لو أنا مصابة بكورونا يا ترى نقلت الفيروس لزوجي ولا لبنتى ولا مين اشتغلت معاه".


وأوضحت بسمة وهبة أنها أجرت التحاليل اللازمة؛ للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا، معلقة " انا جفني مقلفش طول الليل وكنت خايفة جدًا".


ولفتت بسمة وهبة، إلى أنها اتصلت بمدير الإعداد بالبرنامج الخاص بها، ونصحها بالذهاب لمعامل وزارة الصحة، وبالفعل أجرت التحاليل، وتأكدت أنها غير مصابة.


وشددت بسمة وهبة على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل أطول فترة ممكنة، واتباع الإجراءات الوقائية من الفيروس.

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