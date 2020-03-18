بعد توقف النشاط .. حجم خسائر ريال مدريد يوميا بسبب فيروس كورونا

انقلبت الموازين والخطط في جميع أنحاء العالم ودب الذعر بين الأندية الكبار واللاعبين بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب العديد من اللاعبين ورؤساء الاندية الكبرى.









وقررت الدوريات الكبرى والاتحادات العربية والإفريقية والأوروبية توقف وتعليق وإلغاء بعض المسابقات، حرصاََ على سلامة اللاعبين والجماهير.







