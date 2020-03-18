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رياضة

بعد توقف النشاط .. حجم خسائر ريال مدريد يوميا بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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أحمد هاني
انقلبت الموازين والخطط في جميع أنحاء العالم ودب الذعر بين الأندية الكبار واللاعبين بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب العديد من اللاعبين ورؤساء الاندية الكبرى. 


وقررت الدوريات الكبرى والاتحادات العربية والإفريقية والأوروبية توقف وتعليق وإلغاء بعض المسابقات، حرصاََ على سلامة اللاعبين والجماهير.


صحيفة "الكونفيدسيال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يخسر 100 ألف يورو يوميًا بعد إغلاق مرافق النادي و"برنابيو تور" الذي يعد ثاني أكثر المناطق السياحية في مدريد.


ودفع انتشار الفيروس عالميا، المسئولين عن الكرة ، إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه، ومنها ما أغضب كثيرا من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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